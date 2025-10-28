Fethiye'de Şüpheli Çantadan Silah ve Kesici Aletler Çıktı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan çantadan 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, tabancaya ait 12 fişek ve 28 av tüfeği kartuşu çıktı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ekim'de Çiftlik Mahallesi'ndeki bir iş yeri önüne bırakılmış şüpheli çanta ihbarı sonrası harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede; çantada 5 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 tabanca, 10 kesici alet, 1 çekiç, tabancaya ait 12 mermi ve 28 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ekipleri, çantanın kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. Dün olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.