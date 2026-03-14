Muğla'da kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldırıma çarpan otomobil devrildi. Sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı, sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Cemal C. idaresindeki 07 BUA 615 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisinde kaldırıma çarptı. Devrilen otomobil, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile A.S. yaralandı.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Cemal C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır