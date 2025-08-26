Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yakacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.