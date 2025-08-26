Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yakacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni belirlenemedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yakacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel