Fethiye'de orman yangını çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava araçlarının yanı sıra arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA