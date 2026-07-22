Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla 10 ev boşaltıldı, 4 bungalov zarar gördü.
10 EV BOŞALTILDI, 4 BUNGALOV ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.
Gülgün KAŞLI/FETHİYE, (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı