Muğla'da organize suç örgütü şüphelileri adliyede: 12 tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDILAR
Muğla'nın Fethiye ilçesinde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı