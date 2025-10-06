Fethiye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Mutlu C. (28) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olay, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde meydana geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş makinesiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Mutlu C. (28) idaresindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde Kenan M'nin kullandığı kepçeyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Hüseyin Mutlu C'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel