Fethiye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İrfan E. (60) idaresindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Gökdeniz Erkmen'in (21) kullandığı 45 AIZ 424 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Erkmen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel