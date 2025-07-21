Fethiye'de Kaybolan Rus Turist Bulundu

Fethiye'de Kaybolan Rus Turist Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist Dimitri Kobin, yapılan arama çalışmalarının ardından güvenli bir şekilde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu bildiriliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.

Kente tatile gelen Rus uyruklu Dimitri Kobin, yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormanlık alana gitti.

Yolunu kaybeden turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan arama çalışması sonucu bulunan Kobin, güvenli bölgeye tahliye edildi.

Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor

Bunu kimse beklemiyordu! 2 yıllık imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.