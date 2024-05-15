Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. İlçede 5 Mayıs'ta evinden ayrılan Hasan Yıldırım'dan (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alan civarında görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede 5 Mayıs'ta evinden ayrılan Hasan Yıldırım'dan (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alan civarında görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title