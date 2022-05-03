Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı kayalık alanda mahsur kalan Libyalı turist kurtarıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı kayalık alanda mahsur kalan Libyalı turist kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Mohamed Abdulwahhab, çekim yaptığı sırada done Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları bölgesinde kayalık alana düştü.
Cihazını almak için çıktığı kayalıklardan inemeyen Abdulwahhab'ın yardım istemesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık iki saatlik operasyonun ardından mahsur kalan turisti güvenli bölgeye indirdi.
Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel