Fethiye'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Ton Etil Alkol ve 2 Ton Sahte Şarap Ele Geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 ton 100 litre etil alkol ve 1 ton 980 litre sahte şarap ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız bir tabanca, mermi ve kaçak sigara da bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda alkol üretimi yapıldığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 ton 100 litre etil alkol, 1 ton 980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ile 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
