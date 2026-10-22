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Fethiye'de ışıklı paramotor gösterisi yapıldı

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Fethiye'de ışıklı paramotor gösterisi yapıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında ışıklı paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında ışıklı paramotor gösterisi gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibinin Çalış Plajı'nda motorlu yamaç paraşütleriyle LED ışıklı gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Şehit Fethi Bey Parkı'ndan havalanan paraşütçüler, gökyüzünde sergiledikleri ışıklı gösteriyle izleyenlere görsel şölen sundu.

Gösteri, plajda bulunan vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak: AA
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