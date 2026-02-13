Fethiye'de inşaatın bodrum katında çıkan yangında ev eşyaları yandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir inşaatın bodrum katında çıkan yangında ev eşyaları zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Foça Mahallesi'ndeki iki katlı bir inşaattan çıkan dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bodrum katında çıkan yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel