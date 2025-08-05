Fethiye'de Hatalı Sollama Yapan Sürücüye Ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hatalı sollama yaptığı an sosyal medyada paylaşılan sürücüye idari para cezası kesildi.

Fethiye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Ölüdeniz Mahallesi yolunda bir araç kamerasına yansıyan görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Almanya plakalı aracın sürücüsü tespit edildi.

Sürücüye, "Hatalı sollama yapmak" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından ceza uygulandı.

Görüntülerde seyir halindeki bir araçla, trafikten kaçmak amacıyla hatalı sollama yapan Almanya plakalı bir aracın karşı karşıya geldiği anlar yer alıyor.