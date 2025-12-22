Haberler

Vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için Fethiye'de lokma dağıtıldı

Güncelleme:
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle Fethiye Belediyesi tarafından lokma dağıtımı yapıldı. Başkan Yardımcıları da etkinlikte yer aldı ve Durbay'ın anısını andı.

Sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Fethiye Belediyesi tarafından lokma dağıtıldı.

Fethiye Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen lokma dağıtımına Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal da katıldı.

Durbay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Bolelli "Şehzadeler'in çok sevilen Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı çok genç yaşta yitirdik. Bugün belediyemiz olarak hayır lokması döktürdük. Gülşah başkanıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
