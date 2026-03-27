Fethiye'de bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılanması sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile müşteki ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim S, maktul İbrahim Solak ve sanık Yağmur A. ile bir süre aynı evde kaldıklarını, zaman zaman tartışmalarına şahit olduğunu söyledi.

Sanık Sefer K'nin maktul İbrahim'i telefonla aradığına şahitlik ettiğini belirten İbrahim S, "Sanık, telefonda İbrahim'e 'Seni elbet bir gün bulup öldüreceğim.' dedi. Yağmur da İbrahim'in yanında zorla tutulmuyordu. Aksine İbrahim'in onu yanından göndermek istediğini biliyorum." dedi.

Sefer K. ise olayın ardından giderken Akhisar girişindeki polis uygulamasında silahın da arabada olduğu sırada Yağmur'un polislere kendisini ihbar edebilecekken bunu yapmadığını ileri sürdü.

Cinayeti Yağmur'un işlediğini öne süren Sefer K, suç işlenen silahın yok olmasından sonra Yağmur'un suçu üzerine attığını iddia etti.

Sanık Yağmur A. ise Sefer K'nin cinayeti işledikten sonra ellerini sirkeli suyla yıkadığını ileri sürdü.

Sanık Rabia G. de olay anına kadar silahı hiç görmediğini, yardım etme amacıyla olay yerinde bulunduğunu ve çok pişman olduğunu söyledi.

Diğer sanıklar Hüseyin K. ile Emine T'nin avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İbrahim Solak'ın Esenköy Mahallesi'ndeki evinde 18 Mayıs 2025'te hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilerek Manisa'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sanıklar Sefer K, Rabia G, Murat K. ile tutuksuz yargılanan Yağmur A, Hüseyin K. ile Emine T. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.