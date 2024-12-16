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Fethiye'de Barkod Okuma Sistemi ile Atık Toplama Projesi Devam Ediyor

Fethiye'de Barkod Okuma Sistemi ile Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi' çevre bilincini artırmak için sürdürülüyor. Belediye başkanı Alim Karaca, projenin önemine ve sürdürülebilirlik hedeflerine vurgu yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi" devam ediyor.

Pilot bölge olarak seçilen Göcek Mahallesi'nde kişiye özel teknolojik altyapıyı yenileyen belediye ekipleri, kayıt işlemlerini güncelledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla başlattıkları Türkiye'nin ilk ve tek Barkod Okuma Sistemli İkili Atık Toplama Projesi'ni başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

Projenin her geçen gün geliştirildiğini dile getiren Karaca, "Atık ayrıştırma, çevrenin korunması, doğal kaynakların muhafazası, çöpe giden atık miktarının azaltılması ve ekonomik katkı sağlanması açısından büyük bir öneme sahip. Fethiye'mizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak ise atıkları titizlikle ayrıştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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