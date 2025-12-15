Haberler

Arızalanan lastik bottaki 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör gözaltına alındı

Arızalanan lastik bottaki 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör gözaltına alındı
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motoru arızalanan lastik bottaki 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motoru arıza yapan lastik bottaki 13'ü çocuk toplam 29 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin açıklarında kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun motoru bugün saat 05.00 sıralarında arızalandı. Sürüklenen bottaki kaçak göçmenler Sahil Güvenliği arayıp, yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bottaki 13'ü çocuk toplam 29 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini kendi botlarına alarak kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
