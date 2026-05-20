Haberler

Fethiye'de 20 yıl önce kaybolan bir kızı öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tursun Karabulut'un yargılanmasına devam edildi. Sanık, cinayeti kabul ettiği ifadesinin baskı altında alındığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tursun Karabulut ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Karabulut, cinayeti kabul ettiğine yönelik emniyette verdiği ifadenin baskı altında alındığın öne sürdü.

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirten Karabulut, "Uzun süredir tutukluyum, mağdurum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Karabulut, kendisini kan tuttuğunu, bu nedenle cinayet işlemesinin mümkün olmadığını iddia ederek, sol göğsünde kitle ve rahim kanserine doğru ilerleyen bir hastalığı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 20 yıldır ailesinin haber alamadığı, o dönem 17 yaşında olan Yasemin Dermenci'nin kaybolması dosyası, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden ele alınmıştı.

2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler, teknik ve fiziki takip başlatmış ve olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut ile Ömer Dalbudak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tursun Karabulut, ifadesinde, Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ömer Dalbudak ile Antalya'da ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Tursun Karabulut'un gösterdiği ormandaki alanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulunmuş, 1 Şubat 2025'te adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ve Ömer Dalbudak tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan Dalbudak, dosyada tanık olarak yer almıştı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler: Konuşmakla kalmayıp mükemmel tesisler inşa ettiler

''Türkiye konuşmakla kalmadı'' deyip o projeleri göklere çıkardı
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım

Tarihi karara itiraz etti!

Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir