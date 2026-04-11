Fethiye 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali etkinliklerle sürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali" ikinci gününde etkinliklerle devam etti.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde "dastar bezi" defilesi yapıldı.

Festival alanında, yöresel çalgı delbek eşliğinde davul zurna dinletilerine yoğun ilgi oldu.

Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarının kilosunu 1500 ila 2 bin liradan satışa sundu.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, festivalin bölge tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Yöresel halk oyunları ekiplerinin teke yöresi ve zeybek gösterileri sunduğu festival, yarın sona erecek.