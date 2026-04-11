Fethiye 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali etkinliklerle sürdü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali ikinci gününde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etti. Festivalde 'dastar bezi' defilesi ve yöresel müzik dinletileri gerçekleştirildi. Yerel halk, topladıkları kuzugöbeği mantarlarını satışa sundu.
Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde "dastar bezi" defilesi yapıldı.
Festival alanında, yöresel çalgı delbek eşliğinde davul zurna dinletilerine yoğun ilgi oldu.
Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarının kilosunu 1500 ila 2 bin liradan satışa sundu.
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, festivalin bölge tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirtti.
Yöresel halk oyunları ekiplerinin teke yöresi ve zeybek gösterileri sunduğu festival, yarın sona erecek.