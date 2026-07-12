Muğla'da 'silahlı yağma' suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca "silahlı yağma" suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası ile arama kaydı bulunan C.B'nin Fethiye'de gizlendiği adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hükümlünün saklanmasına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ettiği değerlendirilen M.A.K, T.Y. ve O.K'yi de takibe aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, O.K'ye ait olduğu belirlenen ruhsatsız tabanca, boş şarjör ve 10 fişek ele geçirildi.

Yakalanan O.K. hakkında "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.