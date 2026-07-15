Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Karakoca görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca, adliyede çiçeklerle karşılanarak yeni görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca yeni görevine başladı.
Başsavcı Karakoca, Fethiye Adliyesi'ne gelişinde yargı mensupları ve adliye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.
Başsavcı Karakoca'nın bir önceki görev yeri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığıydı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen