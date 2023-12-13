Haberler ›› Güncel ›› Fethiye Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Çorba Dağıtıyor

Fethiye Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Çorba Dağıtıyor

13 Aralık 2023 10:01 Güncelleme: 10:02 Abone Ol

Fethiye Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulunda öğrencilere çorba dağıtımı yapıyor. Belediyenin mobil ikram aracında, sabah erken saatlerde üniversite önünde öğrencilere çorba ikram ediliyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve gençlere bu soğuk günlerde içlerini ısıtacak sıcak çorba ikramı gerçekleştirdiklerini söyledi.