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Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Yeni Emniyet Müdürü Yüceur'u Ziyaret Etti

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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur'u makamında ziyaret ederek, emniyet birimlerine teşekkürlerini iletti ve Yüceur'a yeni görevinde başarılar diledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Muzaffer Yüceur'u ziyaret etti.

Yüceur, Karaca ile beraberindeki başkan yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal'ı makamında ağırladı.

Fethiye'nin huzuru ve güvenliği için özveriyle çalışan tüm emniyet birimlerine teşekkür eden Karaca, Yüceur'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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