Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yeni Kaymakamı Ziyaret Etti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Kaymakamlığına atanan Fatih Akkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Karaca'ya, Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli, Veli Uysal ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal eşlik etti.

Karaca ile beraberindekiler, Kaymakam Akkaya'ya görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Karaca, Fethiye için işbirliği içinde güzel hizmetler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.