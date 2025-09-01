Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve makine arızası nedeniyle yardıma ihtiyacı olan tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu beş metre uzunluğundaki teknenin Şeytan Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 3 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Marina'ya yanaştırdı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel