Fethiye Açıklarında 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.