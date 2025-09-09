Fethiye Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan olayda, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından bottaki 8'i çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel