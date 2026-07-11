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Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye

Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında iki ayrı gezi teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki ayrı gezi teknesinde birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
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