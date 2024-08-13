Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze'yi ziyaret etti
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığından Söğütlü'ye atanan Mehmet Göze'yi makamında ziyaret etti. Göze, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balcı'ya teşekkür etti.
Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze'yi ziyaret etti.
Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığından Söğütlü'ye atanan Göze'yi makamında ziyaret eden Balcı, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Göze, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balcı'ya teşekkür etti.