Ferizli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Ferizli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ve el sanatları sergisiyle tamamlandı. Kaymakam Hasan Balcı, 351 kursiyerin eğitim aldığını ve sergide 300'ü aşkın eserin sergilendiğini açıkladı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ferizli Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Konserin ardından kursiyerler tarafından yapılan el sanatları, çeşitli kıyafet ve diğer ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Kaymakam Hasan Balcı, yaptığı açıklamada, 6 ayda 15 branşta 351 kursiyerin eğitim aldığını, sergide 300'ü aşkın eserin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliklere, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? AK Parti'nin ağır topundan açıklama var
Anayasa Mahkemesi'nin 3600 ek gösterge kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Hakan Fidan, Lavrov ile bir araya geldi: Avrupa'nın müzakereleri baltalama denemelerini görüyoruz

Lavrov adres verdi: Müzakereleri baltalama denemelerini görüyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.