AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, 28 Şubat 'postmodern darbesi'nin 29. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sürecin demokrasi için önemli bir sınav olduğunu vurguladı ve kadınların kamusal alandaki mücadelesinin güçlendiğini belirtti.

Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dolayısıyla açıklamada bulundu.

Ertorun, yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinin, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin ağır bir sınavdan geçtiği karanlık dönem olduğunu belirtti.

Söz konusu süreçte sadece hükümetin değil, inançları, kimlikleri ve hayalleriyle milyonlarca insanın baskı altına alındığını ifade eden Ertorun, eğitim hakkı engellenen genç kızların, katsayı uygulaması nedeniyle mağdur edilen öğrencilerin ve inancı sebebiyle ötekileştirilen kadınların ağır bedeller ödediğini kaydetti.

Feriha Ertorun, 28 Şubat'ı yalnızca tarih olarak değil, demokrasiye sahip çıkma sorumluluğunun güçlü hatırlatıcısı olarak gördüklerini bildirerek, o dönemde millet iradesinin yok sayıldığını vurguladı.

Milletin sandıkta iradesine sahip çıktığını ifade eden Ertorun, şöyle devam etti:

"Başörtüsü yasaklarının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin sona erdirilmesi ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınması bu kararlı duruşun somut adımlarıdır. Kadınların kamusal alanda var olma mücadelesi, AK Parti iktidarları döneminde güçlenmiş, kadınlarımız siyasetten eğitime, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda daha görünür ve daha etkin hale gelmiştir."

Sürecin, demokrasiye ara verilemeyeceğini ve millet iradesinin yok sayılamayacağını öğrettiğinin altını çizen Ertorun, "Bu ülkenin gerçek sahibi millettir ve karar da söz de milletindir. Bizler, aynı kararlılıkla bugün de demokrasimizi güçlendirmeye, birliğimizi ve beraberliğimizi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
