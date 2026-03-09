AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyaret

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Çamlıtepe Mahallesi'ndeki merkezi ziyaret eden Nasıroğlu, burada yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eğitmenler ve özel gereksinimli bireylerle bir süre sohbet eden Nasıroğlu, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almasının önemine değinerek, bu alanda yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarete, AK Parti MKYK Üyesi İsmet Gergerli ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.