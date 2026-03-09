Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'dan Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımının önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Engelli Aktif Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Çamlıtepe Mahallesi'ndeki merkezi ziyaret eden Nasıroğlu, burada yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eğitmenler ve özel gereksinimli bireylerle bir süre sohbet eden Nasıroğlu, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif rol almasının önemine değinerek, bu alanda yürütülen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarete, AK Parti MKYK Üyesi İsmet Gergerli ve AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti

Ekranda gördüğüne böyle tepki verdi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi