Ferhat Nasıroğlu, Batman'daki Kurum Müdürleriyle Toplandı
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya gelerek kentin sorunları ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.
Nasıroğlu, Kristal Park'taki toplantıda kurum müdürleriyle kentin sorunlarına ilişkin görüştü, sorunların çözümü konusunda istişarede bulundu.
Nasıroğlu, toplantıda, "Birlikte çalışarak Batman'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği kültürü oluşturarak bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel