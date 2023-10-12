Ferhat Göçer ve Arzu'yu Sahneye Aldı

Ferhat Göçer, Arzu'yu sahneye alarak düet yaptı ve 'Yüzleşme' adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlemesi Azerbaycan'da yapıldı ve klibi de çekildi.

Bakü'de verdiği konserde Arzu'yu sahneye alan Göçer, sesini çok beğendiği sanatçı ile verdiği şarkıda düet yapma kararı aldı ve "Yüzleşme" hayat buldu.

Ferhat Göçer'in bugüne kadar hiç denemediği bir tarz olan şarkının düzenlemesi Elvin Musayev tarafından Azerbaycan'da yapıldı.

Said Zeynalov yönetmenliğinde çekilen klipte de Ferhat Göçer ve Arzuxanım bir araya geldi. Şarkı ve klip 13 Ekim Cuma tüm dijital platformlardaki yerini alacak.