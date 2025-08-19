Ferhan Şensoy'u Anlatan 'Ferhangi Bir Yaşam' Belgeseli Premyerine Hazırlanıyor

Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy'un hayatını konu alan 'Ferhangi Bir Yaşam' belgeselinin prömiyeri 5 Eylül'de ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy'u ele alan ve ENKA Sanat'ın hazırladığı "Ferhangi Bir Yaşam" belgeselinin, 5 Eylül'de prömiyeri yapılacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, belgesel ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez izleyiciyle buluşacak.

ENKA Sanat'ın yapım sponsorluğundaki belgeselin yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini Selçuk Metin, senaristliğini Zeynep Miraç ve görüntü yönetmenliğini Emre Okur üstleniyor.

"Ferhangi Bir Yaşam" belgeseli, Ferhan Şensoy'un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor.

Beyoğlu'ndaki tarihi Ses-1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda çekimleri gerçekleştirilen belgeselde, sanatçının son dönem röportajları da izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

Ayrıca belgeselde, Şensoy'un kendi anlatımlarının yanı sıra başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları Zeliha Berksoy, Okan Bayülgen, Metin Akpınar, Dikmen Gürün, Zuhal Olcay, Fuat Güner, Güven Kıraç, İlhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Nejat Yavaşoğulları, Tolga Çevik ve Cem Özer'in arasında bulunduğu birçok ismin görüşlerine yer veriliyor.

