Ferdi Zeyrek Davasında Tutuklu Sanıklar Tahliye Edildi

1) FERDİ ZEYREK'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (4)

TUTUKLU SANIK KALMADI

Mütalaanın ardından yeniden söz verilen sanıklar beraat talebinde bulunduktan sonra ara karar açıklandı. Suçtan zarar görmüş olmaları sebebiyle şikayetçilerin katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, ayrıca kusur durumlarının tespiti için 9 Eylül Üniversitesi'nden yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar verip duruşmayı 27 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Tolga TAHÇI - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

2) BAKAN MEMİŞOĞLU: 2026 YILI SONUNDA YERLİ HELİKOPTER AMBULANSIMIZ GÖKBEY FİLOMUZDA GÖREV ALACAK (2)

'DAHA İYİ, DAHA ULAŞILABİLİR SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun'daki programın ardından 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında Sinop'a geldi. Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, "'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz. 66'ncı ilimiz Sinop. Sinop'ta sağlık hizmetleri özellikle son 20 yılda AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten hem altyapı hem hizmet kalitesi hem de ulaşılabilirlik anlamında çok iyi yerlere geldi. Ama daha iyi olabilmesi için ne yapabileceğimizi yerinde görmek için buradayız. Sağlıkla ilgili istişarelerde bulunacağız. Ne yapabileceğimizi düşüneceğiz, planlayacağız. Bugün Sinop'ta hem Boyabat'ta hem Sinop merkezdeki hastanelerimizi daha büyütüp tam kapasiteyle daha iyi hizmete verebilmek için planlamalarımıza bakacağız. Gerçekten burada hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla Sinop'tan başka yere sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde altyapılarımızı, hastanelerimizi ve insan gücümüzü destekleyip daha iyi, daha ulaşılabilir sağlık hizmeti için buradayız. Aynı zamanda özellikle aile hekimliği ve sağlık hayat merkezleri ile ilgili planlamalarımızı da tartışmaya geldik" dedi.

'AMBULANSLARA YOL VERİLMELİ, EKİPLERİMİZE DESTEK OLUNMALI'

Sinop'a yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle şunu söyleyeyim ki Sinop'a şimdiye kadar 19 sağlık tesisi kazandırmışız. Buradaki Atatürk Hastanemiz ki en kapsamlı hastanemiz. Onun da inşallah altyapısını eğitim araştırma hastanesi hizmeti verebilecek altyapıya kavuşturacağız. Bu konuda Sinop'un daha üst seviye sağlık hizmeti sunulmasını ve vatandaşlarımızın başka yere gitmesinin ihtiyacı olmayacak şekilde buradaki planlamalarımızı yapıyoruz. Bunun yanında Türkiye'de hem kamu sağlık hizmeti hem özel sağlık hizmeti hem de üniversite sağlık hizmetleri gerçekten iyi boyutta. Özel sağlık sektörleri Türkiye'nin şu anda özellikle batı illerinde ve kalabalık illerinde sürdürülüyor. Bununla ilgili bir planlama yaptık. Bunu birkaç gün evvel de Anadolu'nun diğer şehirlerinde özel sektörle ilgili hastane kurulmasını ve sağlık hizmetinin de özel sektör vasıtasıyla o illerimizde verilmesi için bir planlama yaptık. Sinop da bunlardan bir tanesi. İnşallah Sinop'ta da iyi sağlık hizmeti sunmak için hem kamunun hem özelin beraber olabileceği bir yapıya kavuşuruz. Bu hafta Acil Tıp haftası. Türkiye'nin dört bir yanında gecesi gündüz olmadan, yazı kışı olmadan hizmet eden özellikle acilcilerimize yeniden tebrik ediyorum. Bugün Samsun'da sabah 100 tane ambulansımızı Belediye Başkanımız ve Mehmet Muş bakanımız vasıtasıyla belediye bize hizmet vermemiz için alım teslim töreni düzenledi. Ama Sağlık Bakanlığı olarak da Türkiye genelinde şu anda 856 tane ambulanslarımızı aldık ve inşallah birkaç hafta içinde illerimize onları göndereceğiz. Acilciler her an her saniye insanlarımıza hizmet etmek için çalışıyorlar. Özellikle toplumumuzun da yollarda ambulanslara yol vermesini, can kurtarmak için saniyelerle yarışan ekiplerimize destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.