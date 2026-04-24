Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan 32. konser

Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu, Büyük Çamlıca Camisi'nde 32. konserini icra etti.

Caminin 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Büyük Çamlıca Camisi Müezzin Kayyımı Enes Özsoy'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hüseyin İpek şefliğinde, Yusuf Belge ve Rukiye Belge koordinatörlüğünde bir araya gelen Üsküdar Ferah Merkez Cami Tasavvuf Musikisi Çocuk ve Gençlik Korosu'nun dinletisi, kalabalık bir dinleyici grubu tarafından takip edildi.

Ferah Merkez Cami imam hatibi Yusuf Belge, program öncesi yaptığı açıklamada, musiki çalışmalarına 2015 yılında TRT İstanbul Radyosu koro şefi ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının ilk koro şefi olan Hüseyin İpek öncülüğünde başladıklarını, koroda 81 kız ve erkek öğrencinin yer aldığını anlattı.

Çocuk ve gençlere camideki gençlik merkezinde her hafta sonu 3 saat musiki eğitimi verildiğini belirten Belge, "Camimizde musiki eğitimiyle birlikte hafızlık çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizden oluşan 35 hafız adayımız, hem akademik derslerini hem de yoğun hafızlık eğitimini birlikte yürütüyor. 15 hafızımızı Diyanet Akademisine hazırlıyoruz. Şu ana kadar cami ortamımızda 73 kızımız hafız oldu. Bugün de Büyük Çamlıca Camisi'nde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapılan hafızlık icazet töreninde 18 hafızımız icazetlerini aldı." diye konuştu.

Belge, bugüne kadar camilerinde yetişen 72 gencin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam hatiplik ve müezzinlik görevine başladığını söyledi.

Her cumartesi günü en az 3 saat TRT Koro Şefi Hüseyin İpek yönetiminde eğitimlerin devam ettiğini aktaran Belge, "Amacımız, gençlerimizi örfüne, adetine, kültürüne bağlı, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve değerler eğitimiyle donatarak ailesine, vatanına, milletine, bayrağına ve tüm insanlığa hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek. Ardından da onlara tasavvuf ve sanat musikisi eğitimi vererek düzgün müzik dinleyen, üreten ve bu birikimi sonraki nesillere aktaran bireyler olmalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü İbrahim Kapancı ve çok sayıda vatandaşın dinlediği konserin ardından korodaki çocuk ve gençlere gül takdim edildi.