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Fenerbahçe Üniversitesi'nden İlk Ulusal Kısa Film Festivali

Fenerbahçe Üniversitesi'nden İlk Ulusal Kısa Film Festivali
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Fenerbahçe Üniversitesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği 'Ulusal Kısa Film Festivali'nde 454 başvuru arasından seçilen 35 filmle sinemaseverleri buluşturacak. Festival, 12-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez "Ulusal Kısa Film Festivali" ve festival kapsamında "Ulusal Kısa Film Yarışması" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, direktörlüğünü akademisyen ve yönetmen Doç. Dr. Deniz Telek'in yaptığı 1. Ulusal Kısa Film Festivali'nde, 454 geçerli başvuru arasından ön jüri değerlendirmesi sonucunda 35 film beş ayrı kategoride finalist olarak seçildi.

Festivalin ön jüri üyeleri Doç. Dr. Deniz Telek, Dr. Öğr. Üyesi Türkay Türkan Ünlü, Öğr. Gör. Ecem Şen ve Arş. Gör. Melek Ekinci'den oluştu.

Fenerbahçe Üniversitesi ev sahipliğinde 12-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölyeler de sinemaseverlerle buluşacak.

Başvuran filmlerin "Profesyonel Kategori" ve "Öğrenci Kategorisi"nde değerlendirileceği festivalin ödül töreni ise 16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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