Fenerbahçe saldırısı soruşturmasında 4 gözaltı

Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA