Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Ederek Süper Kupa'yı Kazandı
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.
(ANKARA) – Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe bu sonuçla Süper Kupa'yı 10. kez kazandı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 28. dakikada Matteo Guendouzi ile öne geçti. İkinci yarıda oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 10. kez müzesine götürürken, Galatasaray finalden mağlubiyetle ayrıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel