Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı Davasında İlk Tutuklama: Yusuf Öksüz Tutuklandı
Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemeye sevk edilen Yusuf Öksüz tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, üç şüpheli hakkındaki adli kontrol kararlarına itiraz edeceklerini açıkladı.
(TRABZON) - Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, üç şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz edileceğini bildirdi.
Kaynak: ANKA