Haberler

Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı Davasında 1 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 11 yıl önce Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Yusuf Öksüz, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer üç şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, kararlara itiraz edileceği belirtildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Trabzon'da 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp, tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Öksüz, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Hakan H., Emiral A. ve Özgür E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli kontrol kararlarına itiraz edileceği öğrenildi.

Fatih TURAN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beklenen gün geldi çattı! Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis'te sandalye dağılımı güncellendi

Meclis'te dengeler değişti! Bir parti yeniden grup kurdu

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti