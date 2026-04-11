Beykoz'daki evinden parasının çalındığını belirten Fenerbahçeli futbolcu Skriniar'ın ifadesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar, evini taşırken komodininden yaklaşık 37 bin dolarının çalındığını belirterek polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili taşıma firması çalışanlarından 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Olay, 9 Mart'ta Beykoz'da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Milan Skriniar evini taşımak için bir firma ile anlaştı. Taşıma işlemi sonunda masanın üzerindeki yaklaşık 37 bin dolarının yerinde olmadığını fark etti. Skriniar polise 'Bugün bir taşınma işimiz vardı, yapan şahıslar da burada 37 bin dolar civarında para çalındı' dedi. İhbar üzerine polis ekipleri siteye geldi. .Fenerbahçeli Milan Skriniar, yardımcısı aracılığı ile ifadesini verdi. Skriniar ifadesinde taşınmak için bir taşıma şirketi ile anlaştıklarını, sabah 11: 00 sıralarında firma görevlilerinin gelerek eşyaları yükleme yaptıkları, 16: 30 sıralarında yükleme işlemi bittiğini belirtti. Devamında kendisinin eve geldiğini 20: 30 sıralarında 2'nci katta bulunan komodin içindeki 26 bin Dolar, 4.400 Euro, ve bir miktar parasının çalındığını fark ettiğini belirtti.

5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine nakliye şirketini arayarak tekrardan ikamete çağırdığını polise belirtti. Polis o sırada olay yerinde olan nakliye firması çalışanları 5 kişinin ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Şüpheliler A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı
Haberler.com
500

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel

ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İslamabad'da baş döndüren trafik! İlk temaslar başladı
Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

Kuzenini korumak isterken öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj

Kuzenini korurken öldürülen Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj