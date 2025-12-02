Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Sonrası Kavga: 6 Yaralı, 3 Gözaltı

Erzurum'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Aşağı Mumcu Caddesi'nde A.Y. (29), A.S. (23), M.F.A. (28) ve A.E.D. (25) ile B.B.T. (25), H.T. (29) ve M.F.T. (24) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Cam şişelerin kullanıldığı kavgada A.Y, M.F.A, A.E.D, B.B.T, H.T. ve M.F.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada, kavgaya karışıp yaralanan B.B.T, M.F.T. ile H.T tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

M.F.A'nın 1, H.T'nin 2 ve M.F.T'nin 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.