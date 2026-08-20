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Gençlerbirliği'nden polise centilmenlik jesti

Gençlerbirliği'nden polise centilmenlik jesti
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında taraftar tepkisi gören çocuğu koruyan komiser yardımcısı Uğur Yurduseven ile Gençlerbirliği yöneticileri, MHP Ankara İl Başkanı ev sahipliğinde buluştu. Kulüp, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirterek polise çiçek ve forma hediye etti; spor sahalarında kardeşlik ve centilmenlik vurgusu yapıldı.

Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında, tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli alana götüren komiser yardımcısı Uğur Yurduseven ile Gençlerbirliği yöneticileri bir araya geldi.

MHP Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta sonu oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan hadisenin karşılıklı anlayış ve sağduyu içinde tatlıya bağlanması amacıyla MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın ev sahipliğinde bir araya gelindi.

Buluşmaya, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serkan Kılıç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polisler Büro Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Uğur Yurduseven, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Stadyumdan Sorumlu Murat Kahramaner ile Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Taraftardan Sorumlu Tayfun Bağlan katıldı.

Görüşmede, Gençlerbirliği Spor Kulübü yetkilileri yaşanan olaydan duyulan üzüntüyü ifade ederek, komiser yardımcısı Yurduseven'e çiçek ve forma takdim etti.

Alparslan Doğan da Emniyet Teşkilatının, milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, sporun ayrıştıran değil, birleştiren, kardeşliği ve centilmenliği güçlendiren bir unsur olması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, spor sahalarında kardeşliğin, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olması temenni edildi.

Kaynak: AA
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