İstanbul'da derbi öncesi trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Kozyatağı Mevkii Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi istikametinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Maçın başlamasına saatler kala stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.