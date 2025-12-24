Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı belirlendi. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Ayşe GÜREL/ Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel