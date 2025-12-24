Haberler

Sadettin Saran'ın test sonucu pozitif çıktı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif çıktığı belirlendi. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ayşe GÜREL/ Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
