Fenerbahçe Başkanı Saran'dan Adalet Bakanı Tunç'a Ziyaret

(ANKARA) - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u bakanlıkta ziyaret etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.